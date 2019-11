Patriotas arribarán en defensa de La Paz

El presidente de Comcipo, Marco Pumari, «exhortó» a todos los dirigentes cívicos y sectores sociales de todos los departamentos, a «movilizarse a la ciudad de La Paz para defender a los paceños de la represión policial y de turbas aleccionadas del Chapare».

Advirtió al gobierno que «estarán los legítimos mineros potosinos en defensa de la ciudad maravilla y de los valerosos jóvenes universitarios y patriotas mujeres y pueblo en general que exigen la renuncia del dictador».

Tanto el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Dr. Julio Eguez Justiniano como el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Dr. Israel Hugo Centellas afirmaron que «existe fórmulas para pacificar el país, pero lo primero es que Evo Morales y Álvaro García Linera renuncien porque no tienen legitimidad democrática».

¿Por qué procede la renuncia del Presidente?

Indicaron: El presidente Morales, a tiempo de ser posesionado en su primera y segunda gestión juró respetar, acatar y hacer acatar la Constitución.

Para un tercer periodo también juró respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero el 21 F, no respetó los resultados del referéndum que rechazó su repostulación y la modificación del Art. 168.

Se posesionó para un tercer periodo, el Dr. PhD. Gualberto Cusi, del Tribunal Constitucional, se opuso a una nueva gestión de Morales «porque era un atentado en contra de la Ley de Leyes», por cuyo motivo fue enjuiciado y despojado de su condición de magistrado.

Al jurar respetar, cumplir y hacer cumplir la CPEP, no procedía ni es legal la sentencia constitucional Nº 0084/2017 de 28 de noviembre de 2017 es nula de pleno derecho, el Tribunal Constitucional Plurinacional se atribuyó competencias que no le corresponden, no se llevó a efecto un otro referéndum previo para consultar al pueblo si procedía o no modificar varios artículos de la Constitución para un supuesto derecho humano para gobernar indefinidamente.

Cabe recordar que la ilegal e inconstitucional sentencia 0084/2017 fue elaborada por:

El magistrado relator fue Macario Labor Cortez Chávez. Presidente. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales, Dra. Mirtha Camacho Quiroga, Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez, Dr. Ruddy José Flores Monterrey, no firmó la sentencia el Dr. Tata Efren Choque Capuma, por no haber participado de la Sala Plena.

El TSE aprobó elecciones para el 20 de octubre, luego calificadas de «fraudulentas” por la Misión de Observación de la OEA, por lo que procede: la nulidad de las mismas, la renuncia de Morales y García, se conforme nuevo TSE y se convoque a nuevas elecciones».

¿Por qué se descarta la segunda vuelta?

Los partidos de oposición antes de las elecciones, manifestaron que el binomio Morales y García constitucionalmente no estaban habilitados para reepostular. En forma ilegal, arbitraria, el TSE, obro en contrario, viciando de nulidad su postulación, agravada con el fraude de los resultados del 20 de octubre.

Por otra parte, está claro que un 53 % de electores votó en contra de Morales y García Linera, mientras que Morales llegó a un 36 %. Los votos de CC, PDC, BDN, constituyen mayoría con respecto a los conseguidos por el binomio oficial.