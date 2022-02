Piden inscribir a humedales del Pantanal suramericano entre sitios de riesgo

Varias organizaciones medioambientales emitieron este miércoles, Día Mundial de los Humedales, una «alerta urgente» para que la Convención Ramsar inscriba al Pantanal suramericano compartido por Bolivia, Brasil y Paraguay en el Registro de Montreux para declararlo en «riesgo grave».

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Diversidad Biológica y Ecologia e Ação (ECOA) solicitaron «el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal» situados en los tres países.

Estos sitios son el Pantanal boliviano, el Parque Nacional Río Negro en Paraguay, además de las reservas Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal, Particular do Patrimonio Natural Fazenda Rio Negro, el Parque Nacional del Pantanal Matogrossense y la Estación Ecológica Taiamã en Brasil.

La designación «es crucial» para hacer frente a los «grandes incendios sin precedentes» que se han registrado en esa zona, en cierta medida alentados por la expansión de la agricultura y la ganadería, manifestó el científico Alejandro Olivera, del Centro para la Diversidad Biológica, en un comunicado conjunto.

En la alerta dirigida al secretariado de la Convención Ramsar, también se pide a los Estados que cumplan «con las obligaciones adquiridas» para la aplicación de políticas y normas que protejan el Pantanal suramericano.

Según los datos de la AIDA, en 2020 los incendios forestales devastaron alrededor de 4,3 millones de hectáreas en el Pantanal, «la mayor cifra registrada desde 1998, así como el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense brasileño.

«Una misión de asesoramiento a los seis sitios Ramsar podría brindar asistencia especializada a los Gobiernos brasileño, boliviano y paraguayo para superar las condiciones que generan riesgo», aseveró la abogada de la AIDA, Claudia Velarde.

En declaraciones a Efe, el coordinador científico de la Fundación Savia en Bolivia, Marco Ribera, detalló el avance del «deterioro considerable» en zonas como el área protegida de San Matías, en la frontera con Brasil, y que acoge la mayor parte del Pantanal boliviano.

Ribera dijo que en la época seca, el pantanal reduce su volumen de agua y es una zona que «arde» por los incendios que en los últimos tres años «se han agudizado» en los bosques secos y húmedos cercanos.

Cuando retorna la humedad, la ceniza es arrastrada por el agua hacia los cursos de los ríos provocando una «gran mortandad de peces», señaló el experto.

A esto se suman los daños de la deforestación por el avance de la ganadería y la agroindustria que producen efectos en las cuencas de los ríos, que se sienten indistintamente en los tres países, además del impacto de los grandes proyectos mineros como el del hierro del Mutún en Bolivia o labores de infraestructura y dragado de ríos, dijo Ribera.

En el Pantanal suramericano existen más de 3.500 especies de plantas, 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibio y 300 de peces, mientras que algunas de ellas están en riesgo de extinción como el jaguar, guacamayo, ciervo de los pantanos, entre otras.