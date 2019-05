Piden investigar fondos públicos desviados a programa de esposa del alcalde Revilla

Las diputadas Valeria Silva y Betty Yañiquez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentaron una denuncia pública contra «Yo soy mi Primer Amor», el programa liderado por, Maricruz Ribera, la esposa del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Las legisladoras pidieron una investigación profunda para aclarar una presunta malversación de fondos públicos del gobierno municipal de La Paz para financiar el programa ‘Yo soy mi primer amor’ de la esposa de Revilla.

Denunciaron que funcionarias y funcionarios del municipio paceño trabajaron en varias actividades realizadas a nivel nacional, pese a haber sido contratados por tareas específicas en La Paz, percibiendo así doble salario.

Por ello, exigen al Concejo Municipal de La Paz pronunciarse, por ser un tema de irregularidad y corrupción por el pago de doble sueldo. Asimismo, piden a la Contraloría investigar el tema.

La diputada Silva precisó que «está claro que el programa ‘Yo soy mi primer amor’, y lo ha dicho la esposa del alcalde, ha sido financiado con dinero de las paceñas y de los paceños. Está claro que funcionarios de la Alcaldía que deberían estar resolviendo los problemas de los paceños (…) están hoy haciendo turismo en los nueve departamentos del país», denunció.

Días atrás, medios locales revelaron que Paola Adriana S. S. trabajó al mismo tiempo en ese programa y en la Alcaldía, percibió un doble salario e incurrió en presuntas irregularidades respecto a sus horarios y días laborales; denuncia que Revilla calificó de políticas.

«Año electoral no es igual a año de impunidad. El alcalde Luis Revilla, que hasta ahora no es candidato a nada, no puede pretender que solo por el hecho de haberse asociado a un candidato, todas las irregularidades que se han cometido en su gestión queden en el olvido», puntualizó Silva.

Silva remarcó que, la respuesta denota que para el Alcalde, el año electoral «es entendido como el año de la impunidad». Aclaró que eso no significa que no se debe investigar, ni fiscalizar las irregularidades, como sucede con el caso TERSA S.A., Curva de Holguín y ahora, el programa “Yo soy mi primer amor”.

Acompañada de la diputada Betty Yañiquez, explicó que hay indicios de que una veintena de funcionarios participaron en actividades que ese programa desarrolló en el interior del país durante días laborales y entre semana.

«Primero, tiene que pronunciarse el Concejo Municipal porque se está viendo un tema de irregularidad y corrupción», enfatizó y consideró necesaria la intervención de la Contraloría y del Ministerio Público.

Las legisladoras mostraron documentos que muestran la percepción de doble remuneración de funcionarios, los permisos y liberaciones de marcado de asistencia, contradiciendo las declaraciones de Revilla, que expresó que dichas personas realizarían esas actividades de forma voluntaria en horarios fuera de oficina y fines de semana.

A su turno, la diputada Yañiquez cuestionó “que cerca de una veintena de funcionarios de la Alcaldía de La Paz estén de turismo, visitando diversas partes de Bolivia con finalidades diversas y nada acordes al trabajo que deben realizar percibiendo doble salario de la alcaldía y del programa ‘Yo soy mi Primer Amor’”.

«Nosotras no vamos a anticipar en cuanto a qué delitos (se han cometido) porque somos respetuosas del órgano Judicial, el Ministerio Público y será la autoridad competente quien investigue y subsuma estos hechos en ilícitos», agregó Yañiquez.