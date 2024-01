Pugna partidaria amenaza a todo el país

Los graves perjuicios que sufre el país por los conflictos sociales, especialmente por los bloqueos de carreteras, son incuantificables, porque no solo significan menos ingresos para los productores, sino escasez de artículos para la población, elevación de precios y daños irreparables a diversas actividades entre ellas a las exportaciones. Pese a ello, ese recurso es el más utilizado como medida de presión para las demandas de la gente. En esa línea, la ola de conflictos con la que se inició el año amenaza agravarse con un bloqueo de caminos anunciado por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, enroladas al sector masista que apoya a Evo Morales, que exige la renuncia a los magistrados del poder judicial. A su vez, como ocurre cuando hay una amenaza de esta naturaleza, el gobierno garantiza el libre tránsito, como siempre lo hace, y con los resultados repetidos de perjuicios para todos y pocas soluciones reales.

Solamente cuando las demandas o reclamos son de la oposición salen las fuerzas del orden para reprimir las expresiones de protesta. Pero las tomas de tierras, ocupaciones de sedes sociales, bloqueos de calles o caminos efectuados por partidarios del régimen gobernante, jamás son frenados. En la actual coyuntura se está dando un hecho ya repetido en el pasado, producto de la división de un partido gobernante. Recordemos que el MNR, dividido en cuatro frentes, perdió el poder enredado en su lucha interna. Ahora el MAS, dividido entre los partidarios del expresidente Evo Morales y los seguidores del actual mandatario Luis Arce, ha entrado en una pugna por el control del poder. Se está disputando ese poder en la justicia, utilizada como instrumento de presión, en la Asamblea Legislativa bloqueando la gestión de gobierno y ahora se pretende llevar la lucha a las calles. Morales dio un primer golpe haciéndose reelegir como presidente del MAS y candidato para las próximas elecciones, pero el oficialismo le devolvió el golpe haciendo anular ese congreso, bajo riesgo de que esa fuerza política pierda la personería jurídica. Asimismo, parece haber logrado la virtual eliminación de la posibilidad de que Morales vuelva a candidatear mediante la interpretación de una sentencia constitucional, que descarta un tercer mandato después de una reelección ya consumada.

Pero los partidarios de Evo Morales no parece que se sientan derrotados y se encuentran enguerrillados, aunque probablemente a la defensiva después de las incursiones de la fuerza de lucha contra las drogas a zonas controladas por los cocaleros seguidores de Morales. El bloqueo de caminos, inicialmente anunciado para el miércoles 17, fue postergado para el lunes 22. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Csutcc), Humberto Claros anunció que, luego de realizar un análisis a la renuncia presentada por las magistradas del Tribunal Agroambiental, Elva Terceros y Ángela Sánchez, se ha decidido dar un plazo de 72 horas para que todos los magistrados prorrogados renuncien a sus cargos, «nosotros no somos intransigentes y no tenemos intereses particulares. Lo único que buscamos es la defensa de la patria y de la Constitución Política del Estado», sostuvo. Dijo que será «inminente el bloqueo de caminos». No se ha suspendido, «estamos dando unos días más» para que estos magistrados renuncien, señaló.

La medida de presión, tiene carácter indefinido, ya fue anunciada el lunes pasado en la ciudad de Sucre tras haberse cumplido una jornada de protestas y altercados con la Policía, cuando una marcha intentó romper el cerco policial que resguardaba el ingreso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El hecho es que el país se ve afectado por la disputa interna del Movimiento Al Socialismo, que no ha podido calmar los apetitos de poder de los dos líderes que en este momento tienen el control de esa fuerza, además del poder real, fáctico con el dominio de gran parte de los Órganos del Estado y de instituciones clave. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó las nuevas medidas de presión y consideró que solo buscan generar convulsión por intereses particulares del expresidente Morales por su candidatura en las próximas elecciones. «Vamos a garantizar el libre tránsito en todo el departamento de Santa Cruz y en todo el territorio nacional, eso no significa que no esté garantizado el derecho a la protesta, está plenamente garantizado, pero no podemos perjudicar y poner en riesgo la vida de todo el pueblo boliviano por los intereses de una sola persona», dijo, de acuerdo a publicaciones de prensa. A su vez, Mario Seña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) reconocido por la Central Obrera Boliviana dijo que con la actitud del sector de Morales, se busca generar convulsión en el país». Lamentablemente, todo el país se ve afectado pese a que la pugna es en el seno del MAS, es una pugna partidaria interna, a la que, inclusive, ha sido arrastrada, de alguna manera, un sector de la oposición política con representación parlamentaria y varias organizaciones y entidades civiles.