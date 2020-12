Aurora y Real Santa Cruz se reparten a un punto

El plantel de Aurora se despidió del campeonato Apertura con un empate sobre Real Santa Cruz (1-1), en un partido regular que se jugó en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, por la última fecha del torneo de la División Profesional que coronó como campeón al equipo de Always Ready.

El único gol para el plantel local fue convertido por Adriel Fernández mediante la vía del penal en el minuto 40 del partido, el árbitro Álvaro Campos no perdonó y decretó la pena máxima en contra de los visitantes, quienes también llegaron a la ciudad de Cochabamba con un plantel corto, debido a lesiones y suspensiones.

Para ambos planteles el partido no tenía más trámite, pues ambos perdieron toda opción de clasificar a un campeonato internacional por la posición que ocupan en la tabla de posiciones, por lo que el juego fue por el honor y así dejar los últimos casilleros de este campeonato en el que no hicieron pie, los resultados no fueron sus mejores aliados.

Los celestes cochabambinos comenzaron el encuentro con modificaciones en la alineación titular debido a que también no contaron con toda la plantilla, la seguidilla de compromisos les cobró una cara factura a los futbolistas quienes terminaron lesionados, además de fatigas musculares que no les permitió llegar a este compromiso.

Mientras que el plantel de Real Santa Cruz llegó a este compromiso con el cuerpo técnico reducido, pues Guillermo Álvaro Peña decidió alejarse del plantel, pero antes denunció que gran parte de los jugadores no reciben sueldos por más de seis meses y se mantienen.

Con ese panorama se enfrentaron ambos equipos, sin mostrar muchos argumentos como para el encuentro finalice con un amplio marcador, cada uno expuso un juego regular que finalmente les permite subir en la tabla de posiciones.

El gol del empate fue convertido por José Carballo en el minuto 53, ese tanto fue celebrado con todo, pues el plantel de Santa Cruz no estaba dispuesto a caer, su propósito era despedirse de su fiel hinchada sumando los puntos en casa ajena.