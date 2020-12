Bolívar ganó en el «Siles»

Con errores repetitivos y pocos argumentos el plantel de Bolívar venció a San José por 2 a 0 este viernes en el encuentro que correspondió a la décima quinta fecha del campeonato Apertura. Con la victoria el equipo paceño acortó distancias con los que se encuentran arriba en la tabla de posiciones, los celestes ahora están concentrados en el torneo local.

Este encuentro también se jugó a puertas abiertas, los dirigentes esperaban a más de 10 mil personas (solo estaba permitido 12 mil por las medidas de seguridad) pero de acuerdo con el informe del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) no hubo más de tres mil personas.

En el partido, pareciera que el mal de copas se apoderó del equipo paceño, está claro que a Bolívar le falta mucho por trabajar, los jugadores están más que perdidos, sin ambición, pareciera que juegan por cumplir con la programación.

Al término del encuentro los jugadores dejan el campo de juego en medio de la silbatina de los hinchas que se quedaron con el sabor a poco, por la propuesta futbolística del local que al parecer no se recupera de la eliminación de la Copa Sudamericana.

El técnico Walter Flores terminó observando el encuentro con la interrogante de qué le está pasando a su elenco, pues no logra plasmar el trabajo en cancha, si el rival se habría propuesto un juego más exigente la historia sería distinta.

Mientras que a los rivales no hay mucho que reprochar, ya que es un secreto a voces que tienen muchos problemas internos que tuvo eco en el plantel y las distracciones dirigenciales también les hacen un flaco favor, además es el elenco que llegó al reinicio del torneo con poco trabajo y casi sin dirección técnica.

Los santos una vez más enfrentaron al rival con equipo incompleto, no pudo ser parte del partido el capitán de la plantilla, Rodrigo Vargas quien se perdió el juego por expulsión, no menos cierto es que el santo cuenta con un plantel corto y sus posibilidades de cambios entre uno y otro compromiso no son amplios.

Los dos goles del partido fueron convertidos en el primer tiempo, el equipo paceño se puso en ventaja en el minuto 15 mediante Víctor Abrego, quien con un cabezazo sorprende a la defensa del equipo santo, el tanto fue convertido tras un tiro de esquina y errores defensivos de la visita.

Erwin Saavedra convierte un golazo de pelota quieta, antes del remate los hombres celestes pedían penal, el árbitro Dilio Rodríguez (Sucre) se mantiene firme en su posición y decreta tiro libre. El jugador acomoda la pelota la pared humana se ubica y el orureño remata directo al arco con pierna derecha, la pelota se mete a las redes sin posibilidad para el arquero, a los 40 minutos, era el 2 a 0 y definitivo.

La segunda etapa el juego es intrascendente, sin ambición, con pocas llegadas, con hombres celestes que parecían abatidos ante un rival que tampoco propuso muchos argumentos para sumar o sumar.