Bolivia cierra el 2021 con un exponencial aumento de contagios de la covid-19

Bolivia finaliza este 2021 con el ascenso de contagios de covid-19 en plena cuarta ola que superan el récord de todos los registros previos con casi 8.000 casos en un día, mientras que los bolivianos hacen filas para inmunizarse ante las exigencias que estarán vigentes desde este 1 de enero.

En varios puntos de vacunación instalados en el país las filas para recibir alguna de las dosis de inmunización han sido extensas con la asistencia de ancianos, adultos y niños al mismo tiempo, escenario que también se ha repetido en los sitios de diagnóstico de antígeno nasal.

«Hay bastantes casos positivos, unos dos o tres por cada diez muestras, la mayoría son niños», dijo a Efe una funcionaria del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en La Paz.

La «explosión de casos» de esta semana ha encendido las alertas en la población que han acudido con preocupación a tomarse la prueba covid-19 como en Santa Cruz, donde este viernes ha habido una fila interminable de vehículos en el «Cambódromo» un sitio habilitado para desfiles en los que ahora se desarrollan esas pruebas.

Aceptación de restricciones

El Gobierno determinó exigir desde este 1 de enero el carnet de vacunación, de verificación digital, como requisito para varios trámites y condición para ingresar a sitios públicos y privados, mientras que varios municipios y gobernaciones han prohibido las fiestas por Año Nuevo.

Inclusive en las regiones más afectadas por la cuarta ola de la pandemia se han emitido leyes locales que prohíben la venta de bebidas alcohólicas o la circulación durante la noche y la madrugada.

Las restricciones «debían ser desde antes de la Navidad» y a «última hora» han decidido prohibir las fiestas en La Paz, aseguró a Efe Mónica Saavedra que esperará el Año Nuevo en casa con «un platillo especial» y después ir a descansar sin más afán.

«La exigencia del carnet de vacunación me parece importante», tampoco debieran haber fiestas porque «son ambientes en los que hay contagios», expresó a Efe Francisco Bueno que dijo que optará de no salir de casa esta noche.

Búsqueda del carnet de vacunación

El incremento de la demanda de vacunación hizo que algunos comerciantes improvisaran frente a los puntos de inmunización pequeños servicios en los que se introducen los datos por internet, se imprime y plastifica el documento.

Por algo más de un dólar y en cinco minutos se puede tener a color una tarjeta plástica con el código QR que da certeza de que se recibió algunas de las tres dosis de alguno de los inmunizantes.

Aunque la vacunación no es una obligación en el país, también queda la alternativa de quien decida bajo su responsabilidad no recibir ninguna inmunización presentar una prueba PCR negativa no mayor a 48 horas de validez.

Bolivia ha experimentado en las últimas semanas un incremento exponencial de los nuevos contagios diarios, primero el martes cuando con 4.934 casos que rebasaron los 3.839 del tercer pico en junio pasado, luego el miércoles con 6.149 y el jueves con casi 8.000.

Tanto el Gobierno como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han pedido a la población boliviana mayor compromiso «personal y colectivo» para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia.

El proceso de vacunación ha logrado que se apliquen desde fines de enero 9,7 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis, inoculaciones de refuerzo y dosis únicas, en distintas proporciones a una población vacunable de 10,2 millones mayores de 5 años.

El país acumula 19.680 fallecidos y 599.753 casos confirmados de la enfermedad y presenta 53.231 pacientes que tienen la enfermedad activa.