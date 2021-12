Héctor Garibay: «Que la gente boliviana se sienta orgullosa»

El fondista boliviano Héctor Garibay volvió a sacar cara por el atletismo boliviano en el exterior. En la jornada subió a la tercera posición, con 45 minutos, 15 segundos, en la carrera pedestre San Silvestre, en San Pablo, resultado que pasó a ser histórico.

«Que la gente boliviana se sienta orgullosa, ese es nuestro objetivo, saber que en Bolivia hay buenos deportistas, sólo hay que saber apoyar y gracias a Dios se nos está dando buenos resultados», declaró el atleta orureño desde la ciudad brasileña de San Pablo.

Garibay dio lucha frente a los representantes de Kenia, Etiopia y Brasil, a lo largo de los 15 kilómetros, en un final ajustado. Desde el inicio de la carrera, el fondista se apegó al pelotón de elite sin dar pausa y esta carrera se definió con segundos de diferencia.

El etíope Belay Bezabh ganó con 44’54”, 21 segundos por delante de Garibay, mientras el brasileño Daniel Nascimento fue segundo con 45’09”, apenas seis segundos por encima del corredor nacido en Oruro.

«Tengo un descuido al momento de mi hidratación, es donde voy a recoger mi hidratación de agua, ahí es cuando hacen un cambio de ritmo y se me escapan. No he podido apegarme a los dos, traté de apegarme, pero se me perdió las fuerzas», declaró Garibay, atleta de 30 años, que consiguió que un boliviano llegue al podio en este evento deportivo por primera vez.

Este año será guardado en el recuerdo de Garibay con especial particularidad, porque en octubre ganó la Maratón de Buenos Aires (42 kilómetros, 195 metros) con dos horas, 11 minutos, superando el récord nacional que era de 2h16”, quedando a 28 segundos de la marca mínima para el Mundial en Oregón (Estados Unidos). En San Silvestre, también impuso un nuevo registro para 15 Km con 45’15”, superando por dos minutos su mejor tiempo.

De regreso a Oruro, los entrenamientos continuarán al mando de Nemia Coca y Marcelo Peñaranda, porque Garibay tiene como objetivo la clasificación al Mundial de Oregón. El 20 de febrero, correrá la Maratón de Sevilla, España, donde volverá a colocar a prueba su capacidad y buscará la marca mínima.

«La Gobernación de Oruro nos va apoyando a los deportistas orureños, a través del Sedede de Oruro y el programa Tunkas que me incluyeron en la beca, y a seguir entrenando y tener mejores resultados», declaró Garibay en entrevista con radio RTM de los residentes bolivianos en San Pablo.