La obra de teatro “Irene Fútbol Club” llega desde chile a La Paz

“Irene Fútbol Club” es una obra de teatro que fue presentada en escenarios chilenos con buenas críticas que destacan sobre todo el trabajo actoral, los recursos innovadores y técnicos, y se presenta en Casa Grito (San Miguel, c. José María Zalles No 939), en dos únicas presentaciones, el viernes 26 y sábado 27 de enero a las 20:00 hrs.

Boliche Teatro Compañía llega con esta propuesta donde Irene es la protagonista de esta historia, ella nace y vive en La Coruña, España en la década de 1920, y por azares de la vida desde niña se encuentra con este nuevo deporte llamado Fútbol. Ella crece en una tradición eminentemente masculina, pero busca a punta de trabajo, sudor y personalidad irreverente mantenerse en las canchas de su Galicia querida.

Esta historia nos envuelve en la reflexión sobre el rol que jugó la mujer en las sociedades tradicionales, sobre los quiebres de paradigmas y los enormes desafíos por vivir, siendo el deporte en este caso, la única esperanza de nuevas oportunidades.

La puesta en escena tiene como sustento el teatro físico especialmente la línea Lecoq, un maestro francés relacionado a la pedagogía del teatro del gesto, y nos lleva a un viaje de movimiento, textos y objetos donde la pasión del fútbol se traslada a la expresión teatral.

La directora de la Compañía Boliche Teatro es Silvana Del Castillo, actriz boliviana que reside en Chile desde hace cinco años, nos llevará a conocer la historia de Irene González Basanta, la mujer que abrió las puertas al fútbol, marcando de esa manera un antecedente importante en el devenir del balompié, practicado por mujeres, desatando un fenómeno en torno al fútbol femenino y pasado un siglo su historia llega al teatro.

El primer montaje de la compañía Boliche fue “Sunqu, el latido del corazón”, obra ganadora de la convocatoria Teatro en Resiliencia el año 2020, posteriormente estuvo presente en FINTDAZ 2020 y 2021, y en el Festival de la Víspera en Buenos Aires, Argentina.

“Irene Fútbol Club”, como propuesta está dirigida por Francisca Gajardo (Chile), el diseño escénico por Javiera Guzmán, es interpretada por Silvana Del Castillo y Carlos Moya.

Silvana Del Castillo Otero es actriz boliviana, payasa y formadora diferencial, egresada de la Escuela Internacional de Creación teatral y movimiento CABUIA (Buenos Aires – Argentina). Entre su formación destacan: Ema Bonicci (Son of the Goat) Teatro de Los andes (Yotala Sucre); Estudió Clown con Antón Valen Cirque du Soleil, Annie Murat, Natalie Yalon (Belgica) Hernán Gene (Argentina) entre otras capacitaciones. Realizó diferentes trabajos en cortometrajes, series de televisión, spots publicitarios. Ejerce como educadora teatral Infantil en espacio Akana con el taller de “Teatro para Peques”. En la actualidad, es actriz de la Compañía Teatro No Más en Iquique, y es directora de la Compañía Boliche Teatro.

Carlos Moya Rivera, actor chileno, director teatral, licenciado en Sociología y gestor cultural, egresó de la London International School of Performing Arts (LISPA), Londres, Reino Unido. En su formación destaca: Plan de formación en Danza Contemporánea de la Universidad de Chile. Diplomado en Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre un sin número de especializaciones artísticas-culturales. En la actualidad es co- fundador de la Compañía Boliche Teatro y se desempeña en el área artística de Tarapacá y Chile desde el año 2006.

Francisca Gajardo actriz chilena, directora teatral, licenciada en Sociología, egreso de la Escuela Internacional del gesto y la imagen la Mancha, miembro integrante de la compañía Pacha Teatro y ha actuado en diferentes obras y puestas en escena ganadoras de Fondart regionales y nacionales. En la actualidad es la directora de la obra “Irene, Fútbol Club” de Boliche Teatro.

Ficha técnica

Producción: Boliche Teatro, Dirección: Francisca Gajardo, Elenco: Silvana Del Castillo Otero /Carlos Moya Rivera, Dramaturgia: Boliche Teatro, Técnica: Fabián Pérez, Diseño Escénico: Javiera Guzmán.

