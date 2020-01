Sufrida victoria del millonario

Con errores y pidiendo hora, el plantel de Always Ready sumó sus tres primeros puntos en condición de local en el partido que jugó contra Aurora al que vencieron por la mínima diferencia (1-0). El encuentro se disputó en el estadio Municipal, de El Alto y correspondió a la segunda fecha del campeonato Apertura de la División Profesional.

El partido finalizó con la evidente molestia del técnico del elenco cochabambino, Julio César Baldivieso quien «crucificó» al árbitro Carlos Arteaga (Santa Cruz) ya que en el segundo tiempo anuló un gol de los celestes por una falta dentro del área de peligro (mano), pero no fue el único «error» que observó el entrenador quien se fue molesto.

Para el plantel millonario no fue un partido fácil, los jugadores sintieron la presión que ejerce la hinchada de El Alto que exige buen juego, pero también es verdad que el plantel se irá ensamblando de acuerdo a los partidos que enfrente en este torneo en el que jugaron dos partidos y con cambios en la alineación titular en ambas fechas.

Las más de 10 mil personas pusieron la mirada en la planilla que conformó el técnico Villegas, en el transcurso del juego los futbolistas recibieron el respaldo correspondiente, pero comenzaron a inquietarse debido a que los goles no llegaban y el rival comenzaba a armarse mejor, para fortuna del local el celeste falló en la puntada final.

Marcos Ovejero le salvó la tarde a Always Ready, el delantero estaba en buena ubicación tras un centro perfecto el delantero se eleva y logra cabecear la pelota que se mete al fondo de las redes cuando se jugaba el minuto de adición del primer tiempo (46), ese tanto fue celebrado con todo, los hinchas esperaban el tanto.

Para el segundo tiempo el panorama no cambió, al contrario, la visita salió al campo de juego con la firme convicción de liquidar el pleito e irse con todo en este encuentro, la muestra fue con el gol que les anularon en el minuto 56, lo que generó molestia en los jugadores quienes dijeron no entender qué había pasado para que el árbitro asuma tal medida.

A partir de ese tanto Aurora le complicó la vida a Always Ready, pues generó más juego de peligro ingresó al arco, pero no pudo concretar, además el plantel paceño no se lo permitió, aunque después el local se quedó con un hombre menos debido a la expulsión del jugador Eduardo Puña por doble cartón de color amarillo.

El partido finalizó con el marcador apretado que no gustó para nada a los hinchas quienes despidieron al cuerpo técnico del millonario en medio de la crítica.