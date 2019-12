Tres puntos de oro para Aurora

Contra todo pronóstico el plantel de Aurora venció a Always Ready por 2-0, en el estadio Municipal, de El Alto (La Paz), en el encuentro correspondiente a la vigésima cuarta fechas del campeonato Clausura de la División Profesional. Con la victoria el equipo cochabambino escapa de la zona roja del descenso, pero no menos cierto es que les faltan seis puntos por lidiar.

Para los celestes cochabambino fue una tarde perfecta, pues llegaron a El Alto a ganar o ganar y su propuesta de juego fue suficiente para cumplir con el objetivo, el equipo estaba metido en el partido y no dudó en rematar al arco cuando se le presentó la oportunidad, pero también fallaron en dos intentos.

Los rivales por su lado, no encontraron los caminos para frenar a los celestes por lo que después de cinco fechas de haber ganado de manera consecutiva perdieron en casa, el resultado no hace tambalear su plaza en la Copa Sudamericana, aunque sí cambia de rival, hecho que no les quita el sueño a los millonarios pues cumplieron el primer objetivo.

Para este partido, tanto Sebastián Núñez como Francisco Arguello, entrenadores de uno y otro plantel mostraron a sus jugadores titulares, cada uno de los elegidos cumplió con la labor que les dieron aunque con algunas dubitaciones en el equipo paceño, que al final les costó caro ya que cayeron en su casa y ante una buena cantidad de público.

La primera etapa del partido finalizó sin vencedores ni vencidos, aunque con algunos golpes producto del juego que no terminó de convencer a los hinchas del equipo millonario, ya que estaban seguros que vencerían en casa, pero ya quedó más que claro que en el fútbol no hay lógica.

Para el segundo tiempo los cambios dieron resultado en Aurora que tomó las riendas del plantel y comenzaron a atacar y es a los 73 minutos cuando Iván Huayahuata quien escapa con la pelota, enfrenta a la defensa y es interceptado por el defensor Francisco Rodríguez, quien en su intento de defender coloca el pie con tan mala suerte que la pelota se mete en su arco, era el 1-0, parcial.

Mientras transcurrían los minutos el partido se hacía más tenso por lo que el jugador Miguel Ríos, de Aurora que sale expulsado en el minuto 85, posteriormente le muestran el cartón rojo al técnico de Always Ready, Sebastián Núñez, quien se mostró sorprendido.

A los 95 minutos el plantel de Aurora firma su victoria con un gol de Darwin Ríos, quien enfrenta al arquero y remata directo a los tres palos, la pelota infla las redes, era el 0-2 del cotejo, esa victoria permite al elenco a sumar tres puntos de oro.