UNIFRANZ,  la única universidad de Bolivia presente en FIESA 2022

En el marco de su política de internacionalización, la Universidad Franz Tamayo UNIFRANZ, representó a Bolivia en la Feria Internacional de Educación Superior Argentina (FIESA) que se realizó en Mar del Plata, en noviembre pasado, con importantes resultados.

FIESA es una feria destinada a proyectar internacionalmente a la educación superior, generar redes de cooperación entre los participantes, innovar, aprender y desarrollar valores que permitan crear una plataforma de vinculación con el mundo. En el evento participaron representantes de más de 180 universidades de cinco continentes, institutos de formación superior, instituciones gubernamentales, organismos, asociaciones, redes internacionales, autoridades de embajadas y consulados.

La temática principal de la Feria en su versión 2022 fue la internacionalización, que junto a la innovación, diversidad, sostenibilidad, cooperación internacional y financiamiento marcaron la agenda de la semana de su realización en conferencias, talleres y capacitaciones.

“La educación, hoy más que nunca, necesita internacionalizarse, abrir las puertas del mundo a toda su comunidad universitaria desde casa; pero también impulsar la movilidad estudiantil, investigación conjunta, proyectos colaborativos y que realmente el conocimiento se expanda, comparta y crezca”, aseguró Verónica Ágreda Arq. DESA, Rectora de UNIFRANZ, que encabezó la delegación.

La universidad ha desplegado un esfuerzo significativo para estrechar lazos efectivos de colaboración con universidades de talla mundial. Las alianzas bilaterales y la participación activa de la universidad en redes de colaboración hacen posible la formación de profesionales con visión global, con capacidades de inserción al contexto internacional, adaptables al entorno, tolerantes al cambio y respetuosos de las diferencias culturales. UNIFRANZ expuso en el FIESA sus programas exitosos de internacionalización.

Para el anfitrión del evento y rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Esp. Cdor. Alfredo Remo Lazzeretti, es importante que nuestros futuros profesionales tengan una perspectiva de internacionalizarse: “si hay una definición de la globalización es que lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta en casa, porque vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, hipercomunicado, en ese sentido es importante incorporar esta perspectiva en su formacion”.

Ágreda apuesta a generar alianzas con universidades del Cono Sur y de Latinoamérica ya que culturalmente somos muy similares, con las mismas necesidades y realidades: “debemos aunar esfuerzos para consolidarnos como continente que está emergiendo en el mundo, que tiene grandes oportunidades, capaz de tener un made in latinoamerica for export, con nuevas formas de hacer empresa de seguir creciendo con desarrollo sustentable, alineados a la agenda 2030 (..) Las causas que tenemos ahora son causas globales por lo que la unidad nos enfrenta a desafíos no solo como universidad sino como humanidad en su conjunto”.

Bajo el slogan “La educación superior, un derecho humano sin fronteras”, la versión 2022 del FIESA congregó a referentes académicos de diversas partes del mundo, como el frances Patrick Lavelle, quien disertó sobre “Educación superior, cooperación internacional y desarrollo sostenible”; Diana Araujo Pereira del Brasil, quien abordó el tema “la internacionalización de la educación superior ante los desafíos de la diversidad”; Julie Greenwood de Estados Unidos expuso sobre “Escalar los modelos digitales de enseñanza y aprendizaje para aumentar el acceso a la educación superior”.

Asimismo, participaron Nicolas Jooste representando a Sudáfrica, con el tema de ‘Desafíos para la cooperación Sur Sur en Educación Superior’; Craig Whitsed de Australia, con su ponencia sobre “Internacionalización del currículo en casa: algunas lecciones y observaciones” y Fabián Salvioli de Argentina quien dio una charla magistral el día de la clausura, referida a la “Educación Superior: un derecho humano sin fronteras”.