Zago llama al ghanés Akologo y al brasileño ‘Rafinha’ para jugar ante Argelia y Andorra

El portero ghanés David Akologo y el mediocampista brasileño ‘Rafinha’ son los rostros nuevos de Bolivia en la lista que publicó este martes el seleccionador Antonio Carlos Zago, para los partidos de la Verde el 22 y 25 de este mes ante Argelia y Andorra por el torneo FIFA-Series.

La nómina está conformada por 25 futbolistas de los que seis juegan en equipos del exterior.

Zago no tomó en cuenta a figuras históricas como el arquero Carlos Lampe y el goleador Marcelo Martins, quien el año pasado anunció su retiro de la Verde.

El llamado más destacado es el de Akologo, nacido en Acra-Ghana en 1997, quien llegó a Bolivia en 2018 para jugar en equipos de segunda división y que este año disputó las primeras fases de la Copa Libertadores con Aurora.

El brasileño Rafinha, de 32 años, jugó en Juventus-SC, EC Juventude e Ypiranga-RS de su país natal, hasta que en 2019 llegó a Blooming de Santa Cruz, el equipo que le abrió las puertas de la selección boliviana.

Zago destacó que Akologo «hizo una gran Copa Libertadores» y tiene un desempeño bueno en el campeonato local, lo mismo que Rafinha quien es «importante» para su equipo.

El seleccionador dijo que para conformar esta lista tomó en cuenta «el momento, la proyección y la disciplina» de cada jugador para «formar una selección dinámica que nunca deje de creer que puede».

En la nómina también está el delantero colombiano-boliviano Jair Reinoso, de 38 años, quien debutó en 2023 con Bolivia en la última fecha de las eliminatorias suramericanas ante Perú y Uruguay.

En la lista destacan los ‘extranjeros’ Luis Haquín del Ponte Preta brasileño, el lateral Roberto Carlos Fernández del Baltika ruso, el mediocampista Miguel Terceros del Santos brasileño y el delantero Jaume Cuéllar del Barcelona B español.

Esta convocatoria tiene un promedio de edad de los seleccionados de 26,4 años y está previsto que la concentración de Bolivia comience el próximo 14 de marzo en la ciudad de Santa Cruz.

Bolivia afrontará estos partidos como parte de su preparación para la Copa América que se realizará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Como preparación para ese campeonato, también está previsto un partido de preparación ante México el próximo 31 de mayo en el estadio Soldier Field de Chicago, según informó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Los 25 convocados son los siguientes:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), David Akologo (Aurora) y Bruno Poveda (Wilstermann).

Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta-BRA), José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika-RUS), Yomar Rocha (Bolívar), Daniel Lino (The Strongest).

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Miguel Terceros (Santos-BRA), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Rafael Mollercke ‘Rafinha’ (Blooming), Jaime Arrascaita (The Strongest), Robson Tatheus Tome de Araujo (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon-SUI), Moisés Villarroel (Guabirá).

Delanteros: Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaume Cuellar (Barcelona B-ESP), Jair Reinoso (Aurora), César Menacho (Blooming).