Añez anuncia «mano dura» contra el narcotráfico y el narcoterrorismo

La presidenta Jeanine Añez emitió este 22 enero su mensaje a Bolivia. En un discurso en el cual recordó los actos irregulares que cometió el anterior gobierno, la mandataria anunció que no le temblará la mano para defender a los recursos del Estado, pero también anunció «mano dura» contra el narcotráfico.

«He instruido una política de mano dura contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, sin ceder espacios ni retroceder en ese camino», sostuvo Añez en su discurso emitido desde el Palacio Quemado.

Indicó que la lucha antidroga en su gestión ya tiene resultados visibles como el descubrimiento de grandes fábricas de cocaína, y la extradición de al menos «dos poderosos narcotraficantes».

La mandataria aseveró que la industria que más había crecido en los últimos catorce años era la industria de la cocaína.

También, respecto al gobierno anterior, Añez sostuvo que se han identificado centenares de casos de corrupción. Mencionó casos como del senador masista, acusado de «inventar» una población para sacar desembolsos del Fondo Indígena, el financiamiento a la brigada médica cubana y el daño económico detectado en contratos de ENTEL.

«Parecería que lo que aquí hemos vivido fue un mundo irreal, donde para robar no se agotaba el ingenio ni la complicidad», señaló.

Dijo que «esos tiempos ya pasaron» y que ahora se defenderá los recursos.

«Que quede claro a todos los bolivianos: no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlos para su enriquecimiento personal o ilegal o para promover sus agendas políticas», advirtió la presidenta.

La comparación con Venezuela

«Si hemos podido liberarnos de un destino como el de Venezuela, podemos estar seguros de que la paz, la libertad y la democracia han llegado para quedarse», aseveró Áñez.

La presidenta interina calificó como la «crisis más grave» en la reciente histórica democrática del país lo vivido entre octubre y noviembre del año pasado.

Áñez aseguró haber conseguido pacificar el país tras asumir el poder dos días después de que Morales anunció su renuncia.

La mandataria transitoria defendió el carácter «democrático» de su mandato hasta un nuevo Gobierno tras las nuevas elecciones del próximo 3 de mayo avalado por el Tribunal Constitucional.

«Soy una mujer de ley, abogada», sentenció en un momento de su discurso, pronunciado ante la mayoría de sus ministros y una serie de invitados.

Duras críticas a Morales

Unas palabras con las que cargó duramente contra el expresidente, acusándolo de «centenares de casos corrupción», citando algunos en los que le atribuyó haber causado daños multimillonarios al Estado.

Además de calificar «de terrorismo» la actuación de Morales tras anunciar su renuncia, con llamados como uno a «organizar milicias armadas» al estilo de Venezuela.

Áñez acusó a Evo Morales de haber ocultado que pagos como los efectuados a médicos cubanos en Bolivia servían para «financiar al ‘Castrocomunismo’ que tiene sometido y esclavizado a su pueblo», en referencia al Gobierno de Cuba.

La mandataria transitoria hizo hincapié en el giro que dio a la política exterior boliviana frente a la gestión de su antecesor, al que reprochó haberla utilizado para «intereses políticos particulares».

«Lo cual nos ha llevado a romper con dictaduras como Venezuela», recalcó, para que ahora Bolivia sea «un país que se respeta en el mundo y que nadie debe subestimar».

«Verdaderamente soberano», agregó, «donde la seguridad interna está en manos de los bolivianos y no en grupos de inteligencia cubana o venezolana como lo hizo el régimen anterior».