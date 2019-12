Copa Simón Bolívar: Deportivo Fatic es eliminado en casa

Con un sufrido empate a un gol (1-1), el plantel de Deportivo Fatic fue eliminado de la Copa Simón Bolívar en la fase de semifinales. El equipo que dirige Luis Orozco llegó a esta instancia del campeonato tras igualar con Municipal Vinto, de Quillacollo (Cochabamba), cuyo elenco llegó a El Alto (estadio Municipal) a rubricar su pase y así fue.

Para el elenco local fue un choque para el olvido, pues simplemente no encontró el arco y terminó resignando espacios hasta que en el minuto 13, el equipo visitante se puso en ventaja mediante Erick Vásquez, quien aprovechó un error defensivo y envió la pelota al fondo de las redes, el gol dejó más que fríos a los hinchas del fútbol quienes dejaron el campo deportivo molestos por la producción de la planilla.

A partir de ese gol, el equipo de Fatic no encontró los caminos, la propuesta de juego no les alcanzó para revertir el resultado, el plantel no funcionó como esperaba el entrenador, los jugadores cometían errores a la orden del día, esos espacios fueron aprovechados por los visitantes que estaban convencidos que podían dar cuenta del elenco dueño de casa.

La primera etapa finalizó con el marcador en contra de Fatic 0-1, el resultado parcial obligó al entrenador local a rearmar líneas y ordenar a su plantel mayor concentración tanto en medio campo como en el ataque, la lectura del encuentro que realizó el técnico Orozco no fue asimilada por la planilla que no pudo anotar el tanto que buscaba.

La visita por su lado también apeló a la pérdida de tiempo, los jugadores caían y pedían atención médica ante la molestia de los hinchas, pero el árbitro José Jordán (Sucre) se mostró contemplativo. Los minutos transcurrieron de esa manera, pero no menos cierto es que el elenco de Quillacollo estaba decidido a llegar a la final.

Cuando se jugaba el minuto 65, el elenco de Fatic consigue entrar con peligro y con un remate cruzado el jugador Bismark Ubah consigue abatir al arquero de Municipal Vinto, Juan Carlos Robles quien nada puede hacer para evitar el tanto del empate, que aún no le hacía daño a los visitantes en su afán de cumplir con el objetivo.

Con el 1 a 1, renace la esperanza del equipo de Fatic, los jugadores intentan por todos los medios lograr el gol que les faltaba para obligar que la plaza se defina en la rondad de los penales, pero nada de eso ocurrió, el tiempo se terminó y el elenco quedó eliminado, los jugadores notablemente afectados dejan el campo de juego con lágrimas que empapaban el rostro.

En la vereda del frente otro era el panorama, lograron su objetivo y se fueron con las manos llegas y la clasificación en la maleta, el rival de Municipal Vinto en la final de la Copa Simón Bolívar será Real Santa Cruz elenco que dejó en el camino a Real Tomayapo (Tarija) en la ronda de los penales.