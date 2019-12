Municipal Vinto se acomoda en la división profesional

Con lágrimas en el rostro y el grito a voz en cuello, los jugadores de Municipal Vinto se dio el gusto de celebrar el título de la Copa Simón Bolívar que finalizó este domingo. El elenco de Quillacollo venció por 2 a 0 al elenco cruceño de Real Santa Cruz con lo que se dio el gusto de ascender a la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol y será el Benjamín en el 2020.

Más de uno antes de la celebración quedó de rodillas en el campo de juego agradeciendo al supremo creador, no era para menos, este domingo en el estadio Municipal, de Quillacollo el elenco de Vinto tenía en las manos la Copa de campeón, el esfuerzo de los jugadores dio sus frutos, pero también el trabajo del técnico Humberto Viviani, que supo realizar una buena lectura del compromiso.

Campeón, campeón, campeón… se escuchó, la voz entrecortada del cuerpo técnico que no pasó desapercibo, toda la parcialidad celebraba, unos recordaban que ingresaron a este torneo con un solo propósito, pero también estaba registrado que antes habían caído con el mismo rival en la segunda fase del campeonato y este domingo alzaron en alto la Copa de Campeón.

«Hicimos todo, sacrificamos muchas cosas y hoy estamos celebrando», expresó el jugador José Bustamante quien no se cambiaba por nadie, la sonrisa del futbolista se confundía con los de sus compañeros quienes saltaban, gritaban y agradecían por el respaldo, la fiesta se había desatado en el estadio Municipal de Quillacollo.

La fiesta era evidente ante la desazón de los jugadores del plantel rival quienes en los últimos minutos de juego quisieron ensuciar el compromiso, pero no les alcanzó, solo quedaron mal, el técnico José Peña pedía tranquilidad a sus futbolistas, quienes no se resignaban ante el resultado, pero también son conscientes que sus argumentos de juego no fueron suficientes para obligar a que la plaza a la División Profesional se defina en un tercer encuentro.

En el partido, el equipo de Municipal de Vinto dio pautas que quería ganar a los nueve minutos del compromiso tras un rápido ataque en el área de peligro donde los visitantes cometen una falta evidente, el árbitro del partido el orureño Gery Vargas estaba cerca y no duda en cobrar la pena máxima.

Juan Carlos Robles, golero del plantel local pide la pelota, observa el arco que era custodiado por Junio Peña, toma impulso y remata directo con tan mala suerte que la pelota se negó a entrar al fondo de las redes y el partido continuaba 0 a 0, segundos después la lluvia fue más intermitente y comenzó a caer un granizo.

Pero el equipo de Vinto no bajó los brazos, siguió insistiendo y es a los 45 minutos cuando nuevamente Vargas señaló el punto del penal a favor de los locales, nuevamente Juan Carlos Robles pide la pelota y esta vez convierte, era el gol del título del campeonato, la algarabía de los jugadores se dejó sentir, pero también faltaba una etapa del compromiso.

A los 80 minutos Bustamante, de Municipal Vinto entra por derecha y sorprende a Peña, el jugador convierte el 2 a 0, con ese resultado el equipo prácticamente tenía el título en las manos, los jugadores del plantel visitante no podían creer lo que pasaba, el tercer partido que buscaban se les escapaba como agua entre las manos, y apelaron a actitudes fuera del fútbol por lo que el árbitro expulsó a Carlos Vallecilla y Ciro Rodríguez.

En tanto que José Peña, técnico de Real Santa Cruz no daba cuenta de lo que pasaba con su plantel, pero también es verdad que para el partido realizó varios cambios con relación al elenco que jugó en la capital cruceña.